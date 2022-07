Verstappen rijdt derde tijd achter zijn concurrenten van Ferrari

Max Verstappen heeft de derde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk in de Formule 1. Hij was op het Circuit Paul Ricard bij Marseille langzamer dan Carlos Sainz en Charles Leclerc, zijn concurrenten van Ferrari.

Sainz reed in de tweede vrije training de snelste tijd (1.32,527), gevolgd door Leclerc (1.32,628). Verstappen was zo’n halve seconde langzamer (1.33,077) dan Sainz. De Nederlandse leider van het klassement voor het WK was in de eerste vrije oefensessie alleen langzamer dan Leclerc. Verstappen was na beide trainingen niet helemaal tevreden over zijn Red Bull. “Ik heb nog te veel onderstuur”, mopperde hij.

Coureur Carlos Sainz wordt voor de race van zondag minimaal tien plekken naar achter gezet. De Spanjaard van Ferrari heeft nieuwe elektronica in zijn auto gekregen en heeft daarmee het toegestane maximum overschreden. Het zou nog kunnen dat er aan de auto, die bij de meest recente race in Oostenrijk in brand vloog, meer wordt aangepast en de 27-jarige coureur een zwaardere straf krijgt. Sainz won begin deze maand voor het eerst een race, in de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, en staat vierde in de WK-stand.

Nyck de Vries klokte de negende tijd in de eerste vrije training. Formule 1-teams hebben de verplichting om twee keer in het seizoen jonge coureurs in te zetten tijdens trainingen. De Vries mocht in de eerste training Lewis Hamilton vervangen. In mei maakte De Vries, die uitkomt in de Formule E, ook al zijn opwachting in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje, toen nog voor het team van Williams.