Wielerploeg Astana schorst López wegens mogelijke drugszaak

Wielerploeg Astana heeft de Colombiaanse renner Miguel Ángel López voorlopig geschorst. Dat heeft de ploeg gedaan omdat de renner wordt genoemd in een drugszaak.

“Het nieuws dat gisteravond werd verspreid door de media heeft ons verrast en op dit moment hebben we geen details. We hebben besloten López te schorsen tot het moment dat er meer duidelijkheid is in de zaak”, meldt Astana in een verklaring.

De 28-jarige López keerde eind vorig jaar terug bij Astana nadat zijn doorlopende contract bij Movistar was ontbonden.