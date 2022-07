Amerikaanse tennisster Pera pakt tweede titel in zeven dagen tijd

De Amerikaanse tennisster Bernarda Pera heeft in Hamburg in een week tijd haar tweede WTA-titel veroverd. Ze verraste in de Duitse havenstad in de finale de Estse Anett Kontaveit met 6-2 6-4. Kontaveit is de nummer 2 van de wereld en ze was als eerste geplaatst op het graveltoernooi.

Afgelopen zondag was de 27-jarige Pera al de beste in Boedapest. Ze heeft nu twaalf duels op rij gewonnen, inclusief twee kwalificatiewedstrijden in de Hongaarse hoofdstad.

Pera begon de week als de mondiale nummer 81.