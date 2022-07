Berrettini ten koste van Thiem naar finale tennistoernooi Gstaad

Tennisser Matteo Berrettini heeft zich ten koste van Dominic Thiem verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi van Gstaad. Het werd 6-1 6-4 voor de als tweede geplaatste Italiaan. Berrettini maakte het al na ruim vijf kwartier af met een korte bal.

De 26-jarige Berrettini kan op het Zwitserse graveltoernooi zijn derde titel van het jaar veroveren. Hij was dit jaar al de beste op de grastoernooien van Stuttgart en Queen’s. De nummer 15 van de wereld gold daardoor als outsider voor de titel op Wimbledon, maar hij trok zich in Londen terug wegens een positieve coronatest.

Berrettini neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en Albert Ramos ViƱolas uit Spanje. Ruud is als eerste geplaatst in de Alpen.

Voor Thiem, die lange tijd uit de roulatie was met een polsblessure, was het zijn eerste halvefinaleplaats sinds begin mei 2021.