Darter Noppert loopt finale World Matchplay mis

Darter Danny Noppert is er niet geslaagd de finale te bereiken van het World Matchplay. De 31-jarige Fries verloor in de halve eindstrijd in het Engelse Blackpool van Gerwyn Price uit Wales: 17-11.

Noppert, die in de kwartfinale landgenoot Dirk van Duijvenbode had uitgeschakeld, begon nog goed tegen ‘The Iceman’, zoals de bijnaam van Price luidt. Hij pakte op 1-1 de leg die zijn tegenstander was begonnen, maar leverde meteen daarna weer zijn eigen leg in. Price liep daarna uit naar 5-3 en gaf die voorsprong niet meer weg.

De darter uit Wales, de wereldkampioen van 2021, vergrootte zijn voorsprong naar 9-5 en naar 15-9. Op 16-11 kreeg hij zijn eerste matchdart op 63 en met dubbel 12 was het meteen raak.

De andere halve finale gaat later zaterdag tussen Michael van Gerwen en de Belg Dimitri Van den Bergh. Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016.