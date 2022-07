Derde ritzege Van Aert, Vingegaard als geletruidrager naar Parijs

Wout van Aert heeft zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Frankrijk. De Belg van Jumbo-Visma was in de voorlaatste etappe, een individuele tijdrit over ruim 40 kilometer van Lacapelle-Marival naar Rocamadour net iets sneller dan zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. De 25-jarige Deen zal zondag normaal gesproken in Parijs worden gehuldigd als eindwinnaar van de Tour.

Het was de zesde ritzege voor Jumbo-Visma, de ploeg die ook drie truien (geel, groen en bollen) bezit. Zondag volgt alleen nog de rit door Parijs met aankomst op de Champs-Élysées, waarin in principe het klassement niet meer verandert.

De tijdrit was bijzonder spannend. Lang leek Vingegaard op weg naar zijn derde ritzege, hij was op alle tussenpunten de snelste. Maar in de slotkilometer verloor de 25-jarige Deen – al dan niet bewust – terrein op zijn Belgische ploeggenoot en alleskunner Van Aert. Die sprintte eerder naar twee ritzeges maar was ook in het hooggebergte een belangrijke helper van zijn kopman. Dat leverde hem voorafgaand aan de tijdrit een veilige marge op op zijn naaste belager Tadej Pogacar.

De Sloveen van UAE Team Emirates werd derde in de tijdrit en zal in het algemeen klassement, na twee eindzeges de afgelopen jaren, als tweede eindigen op 3.34 van Vingegaard. Pogacar draagt als troost de witte trui als leider van het jongerenklassement. De Brit Geraint Thomas werd vierde in de tijdrit en mag zondag als nummer 3 het podium op.

Bauke Mollema was in de tijdrit de beste Nederlander op een knappe zesde plaats. De Nederlands kampioen tijdrijden gaf 1.22 minuut toe op Van Aert.