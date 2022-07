Eerste renner vertrokken voor tijdrit in Tour de France

De Australiër Caleb Ewan is in Lacapelle-Marival als eerste van start gegaan in de twintigste etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit over ruim 40 kilometer. De finish ligt in Rocamadour. Daar wordt de laatste renner, de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard, verwacht rond 17.50 uur. Zondag eindigt de Tour op de Champs-Élysées in Parijs.

De spanning om wie de winnaar wordt van de Tour de France is na de laatste Pyreneeënrit verdwenen. Vingegaard verdedigt een voorsprong van 3.26 minuten op de Sloveen Tadej Pogacar. Ook de derde plaats van de Brit Geraint Thomas lijkt vast te liggen. Jumbo-Visma hoopt op nog een etappezege voor Wout van Aert, de Belg die deze Tour op alle vlakken uitblinkt en een grote steun is geweest voor zijn kopman Vingegaard.

Twee jaar geleden ging het op de voorlaatste dag wel mis voor Jumbo-Visma toen de Sloveen Primoz Roglic de gele trui nog verspeelde aan zijn landgenoot Pogacar. Maar toen was het verschil vooraf minder dan een minuut.