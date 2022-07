De Nederlandse vrouwenploeg is er op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 4×100 meter estafette. Het kwartet met de sprinters Andrea Bouma (22), Zoë Sedney (20), Minke Bisschops (19) en Naomi Sedney (27) kwam in hun heat als zesde over de finish in 43,46 en die klassering was onvoldoende voor een finaleplek. De eerste drie van serie plaatsten zich rechtstreeks plus nog twee landen op basis van hun tijd.

De Amerikaanse ploeg liep in de series de beste tijd: 41,56.

Oranje liep in een fors gewijzigde samenstelling op een groot kampioenschap. Alleen Naomi Sedney had de nodige ervaring. Zij maakte in 2016 al deel uit van de ploeg met Dafne Schippers, Jamile Samuel en Tessa van Schagen, die het Nederlands record van 42,04 liep.