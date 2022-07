Klaver rent naar knappe vierde plaats in finale 400 meter op WK

Lieke Klaver heeft haar sterke optreden op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene net niet kunnen bekronen met een medaille op de 400 meter. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen eindigde in de finale knap als vierde in een tijd van 50,33.

Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s won met overmacht het goud in 49,11. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek rende naar het zilver in 49,60. Het brons ging naar Sada Williams uit Barbados in 49,75.

Klaver was deze week op de tartanbaan van Hayward Field sneller dan ooit. In de series van de 400 dook ze met 50,24 onder het Nederlands record van Femke Bol (50,37) en in de halve finales scherpte ze dat record aan tot 50,18. In de finale sloop de vermoeidheid er kennelijk toch in. Klaver liep al haar vijfde race van het toernooi en ook nog eens in de ondankbare buitenbaan 8.

Klaver won op de openingsdag van deze WK al zilver met de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd. Ze komt normaal gesproken ook nog uit op de 4×400 meter bij de vrouwen.