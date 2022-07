Klimaatactivisten voor de rechter na hinderen Tourpeloton

De klimaatactivisten die vrijdag het peloton in de negentiende etappe van de Tour de France ophielden, moeten in november voor de rechter verschijnen. Dat meldt het parket van Auch, in het zuidwesten van Frankrijk.

Het peloton moest vrijdag vroeg in de rit zo’n tien minuten wachten nadat zes actievoerders van milieuorganisatie Dernière Rénovation zich hadden vastgelijmd aan de weg en onderling waren verbonden met kettingen. Een van hen stak een rookbom af. De demonstranten werden opgepakt en weer vrijgelaten. Ze moeten zich op 22 november melden op de rechtbank. Tourorganisator ASO heeft een klacht ingediend, zo bevestigde de politie.

“De actie is er een in een reeks die niet zal stoppen totdat de regering zich op een geloofwaardige en efficiënte manier gaat bezighouden met het isoleren van gebouwen”, schrijft de actiegroep, die op 16 juli een vergelijkbare actie hield. De vier mannen en twee vrouwen riskeren een celstraf van twee jaar en 4500 euro boete.