Verstappen het snelst in derde vrije training in Frankrijk

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Frankrijk de beste tijd genoteerd in de laatste vrije training. De 24-jarige Nederlander van Red Bull liet met 1.32,272 Carlos Sainz (+0,354) en Charles Leclerc (+0,637) van Ferrari ruim achter zich. Leclerc klaagde in de slotfase van de derde training over zijn banden.

Bij de eerste twee vrije trainingen wist Verstappen niet de beste tijd te klokken. In de eerste oefensessie moest hij Leclerc voor zich dulden en in de tweede training Leclerc én Sainz, die zondag vanwege een motorwissel achteraan moet starten.

Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen, kwam tot de vijfde tijd. Hij deed net iets langer over zijn snelste ronde dan Lewis Hamilton, de nummer 4.

Zaterdagmiddag om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race is zondag om 15.00 uur. Verstappen zegevierde vorig jaar op Circuit Paul Ricard.

Verstappen heeft in de WK-stand een voorsprong van 38 punten op Leclerc: 208 om 170.