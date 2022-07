Verstappen start vanaf tweede positie in Frankrijk

Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede startpositie aan de Grote Prijs van Frankrijk. De Nederlander van Red Bull was in de kwalificatie alleen langzamer dan Charles Leclerc van Ferrari.

De grootste concurrent van Verstappen voor de wereldtitel reed het snelste rondje op Circuit Paul Ricard (1,30,872). Verstappen finishte na 1.31,176. Sergio PĆ©rez, de ploeggenoot van Verstappen, kwam tot de derde tijd (1.31,335).

Verstappen was zaterdag nog de snelste in de derde vrije training. “Maar de kwalificatie verliep wat moeizamer”, reageerde hij. “We misten nog wel wat grip. En ik reed ook geen vlekkeloze laatste ronde. Maar normaal gesproken hebben we een goede auto voor deze race. Hopelijk profiteren we daar weer van.”

Carlos Sainz staat zondag voor een inhaalrace. De coureur van Ferrari moet na een motorwissel achteraan starten. Sainz offerde zich tijdens de kwalificatie op voor Leclerc en liet hem in zijn slipstream rijden. Leclerc was daar zijn ploeggenoot erg dankbaar voor. “Anders was het nog veel spannender geworden”, stelde hij.

Verstappen zegevierde vorig jaar op Circuit Paul Ricard. Hij leidt op dit moment het klassement voor het WK, met een voorsprong van 38 punten op Leclerc.