Vlakke tijdrit naar Rocamadour laatste test voor Vingegaard

Voordat geletruidrager Jonas Vingegaard en de andere wielrenners de traditionele slotrit naar de Champs-Élyseés, mogen rijden zondag, moeten ze nog een keer individueel aan het werk. De twintigste etappe is een individuele tijdrit van Lacapelle-Marival naar Rocamadour over een nagenoeg vlak parcours van 40,7 kilometer. Alleen de laatste twee kilometer lopen nog gemeen op met 7,8 procent gemiddeld.

Het is de eerste tijdrit in de Tour na de openingstijdrit over 13 kilometer in Kopenhagen. Daar was Yves Lampaert verrassend de beste. Voor de langere tijdrit zijn de ogen gericht op de specialisten. Lampaert behoort daar ook toe, maar het zullen vooral zijn landgenoot Wout van Aert, wereldkampioen Filippo Ganna en Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng zijn. Van Aert won vorig jaar de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France.

Vingegaard heeft een comfortabele voorsprong van 3.26 minuten op zijn eerste concurrent, Tadej Pogacar. Zijn marge is daarmee veel groter dan de 57 seconden die zijn ploeggenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma had in 2020 vooraf aan de klimtijdrit op de voorlaatste dag. Toen maakte Pogacar die marge goed en nam het geel over om de volgende dag zijn eerste Tour de France te winnen.

Sprinter Caleb Ewan, de nummer laatst uit het algemeen klassement start als eerste renner om 13.05 uur. Vingegaard vertrekt als laatste om 17.00 uur. Zijn finish wordt verwacht tussen 17.45 en 17.55 uur.