Oranje buigt in kwartfinale EK voor veel sterker Frankrijk

De Nederlandse voetbalsters hebben hun titel op het EK in Engeland niet kunnen verdedigen. Ze verloren in de kwartfinale van Frankrijk, dat veel beter was maar pas in verlenging toesloeg. Ève Périsset benutte een strafschop na een overtreding van Dominique Janssen op Kadidiatou Dian (1-0).

Het was een wonder dat Frankrijk het duel pas in de verlenging besliste. De Nederlandse ploeg van bondscoach Mark Parsons creëerde nauwelijks kansen en ontsnapte voor rust tot vier keer toe aan een achterstand. Sandie Toletti schoot over en Delphine Cascarino trof de paal. En Stefanie van der Gragt blokte vlak voor de doellijn schoten van Melvine Malard en Grace Geyoro.

Met Jill Roord voor Lineth Beerenstyen kwam Oranje in het eerste kwartier van de tweede helft minder in de problemen. Maar daarna redde keepster Daphne van Domselaar weer op een kopbal van Wendie Renard en ze ontsnapte ook toen Geyoro in de slotfase van de reguliere speeltijd voor open doel naast kopte. De vervangster van de geblesseerd Sari van Veenendaal sloeg vlak voor de verlenging opnieuw een kopbal van Renard over de achterlijn.

In de verlenging ging het alsnog fout. De videoscheidsrechter zag dat Janssen Dian vloerde en Périsset schoot raak vanaf 11 meter. Zo eindigde het EK in een grote teleurstelling voor Oranje. Bondscoach Parsons stond al voor het toernooi onder grote druk. De opvolger van de populaire Sarina Wiegman arriveerde te laat voor zijn eerste trainingen met Oranje. Onder zijn leiding speelde de nationale ploeg ook nooit zo goed als 5 jaar geleden toen Nederland de Europese titel veroverde.

Oranje stelde ook in de drie poulewedstrijden van het EK in Engeland enigszins teleur. Maar Parsons wisselde zijn ploeg in de slotfase van het afsluitende pouleduel met Zwitserland wel naar een zege (4-1). Invalsters Romée Leuchter (2) en Victoria Pelova scoorden in de slotfase. En Esmee Brugts viel ook sterk in.

Parsons durfde ook tegen Frankrijk harde maatregelen te nemen. Vivianne Miedema keerde terug van een coronabesmetting en Roord moest wijken voor Beerensteyn. Ook Anouk Nouwen startte op de bank. Niet zij maar Kerstin Casparij mocht zich ontfermen over Diani, een van de sterspeelsters van Frankrijk. Wat Parsons ook probeerde, Frankrijk was gewoon veel beter, al viel de winnende treffer pas in de verlenging.