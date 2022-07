De Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter bij de vrouwen is in de series gediskwalificeerd op de WK atletiek in Eugene. Cathelijn Peeters, de derde loopster van de ploeg, liet bij de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Ze raapte het op, maar hinderde bij het hervatten van de race te opzichtig een andere loopster.

De ploeg finishte in de race als derde door een geweldige slotronde van Femke Bol. Die klassering was goed voor een finaleplaats. De wedstrijdjury oordeelde kort na de finish dat het resultaat van Oranje werd geschrapt.

De race verliep aanvankelijk volgens plan. Hanneke Oosterwegel gaf het stokje na de eerste ronde over aan Klaver, die oprukte van de achtste naar de derde positie. Bij de wissel ging het vervolgens fout. Peeters verloor veel terrein doordat ze het stokje van de grond moest oprapen en viel terug naar de zevende plaats.

Bol, die vrijdag nog zilver won op de 400 meter horden, zette een hogere versnelling om de zes loopsters voor haar bij te halen. Met ferme passen spurtte ze naar de derde plaats in een tijd van 3.28,58. Haar splittijd was 49,38. Na de race wilden de atletes de media geen uitleg geven, omdat ze eerst de beelden wilden bekijken om mogelijk een protest in te dienen.