Hassan mist haar eindschot en wordt zesde op 5000 bij WK

Sifan Hassan heeft bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene geen medaille gewonnen op de 5000 meter. De Nederlandse atlete liep in de finale in stadion Hayward Field naar de zesde plaats. Ze kwam in de laatste 200 meter duidelijk snelheid tekort. De Ethiopische Gudaf Tsegay won in 14.46,29. Hassan klokte 14.48,12.

Hassan eindigde eerder op de WK als vierde op de 10.000 meter. Drie jaar geleden op de mondiale titelstrijd in Doha veroverde ze nog het goud op de 1500 en 10.000 meter. Vorig jaar veroverde ze in Tokio olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter.