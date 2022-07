Parijs onthaalt Tourwinnaar Vingegaard, massasprint verwacht

De Tour de France eindigt zondagavond rond 19.30 uur op de Champs-Élysées na een rit die normaal gesproken uitloopt op een massasprint. De Deen Jonas Vingegaard wordt daarna vrijwel zeker gehuldigd als Tourwinnaar, een ongekend succes ook voor zijn ploeg Jumbo-Visma.

De 21e en laatste etappe begint om 16.30 uur tussen de futuristische kantoorgebouwen van La Défense, waarna onder meer Versailles wordt aangedaan, goed voor wat fraaie beelden vanuit de helikopter. Eenmaal terug in Parijs volgen de bekende rondjes waarbij de streep op de Champs-Élysées dit jaar 200 meter verderop is getrokken. Het vergt een helper extra of een iets langere adem voor de sprinters. Vorig jaar won de Belg Wout van Aert de slotetappe.

Lukt dat Van Aert dit jaar weer dan zou dat de vierde ritzege betekenen voor de renner van succesploeg Jumbo-Visma.