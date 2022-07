Philipsen maakt ‘droom van elke sprinter’ waar

Jasper Philipsen zag zondag in de slotetappe van de Tour de France een droom werkelijkheid worden. De sprinter van Alpecin-Deceuninck boekte zijn tweede ritzege. Na zijn winst in Carcassonne was de Belg nu de beste op de Champs-Élysées. “Hier winnen is de droom van elke sprinter”, zei hij. “Ik ben supertrots en dankbaar.”

Philipsen (24) hield Dylan Groenewegen en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Groenewegen, de winnaar van de derde etappe, kwam vroeg op kop. “Het verliep ideaal voor mij. Ik zat in een goede positie achter Groenewegen, die vroeg op kop kwam. Ik kon lang in zijn wiel blijven”, keek Philipsen terug op zijn machtige sprint.

Na een lange aanloop, met diverse ‘champagnemomenten’, begon de strijd bij het binnenrijden van het lokale circuit op 56 kilometer voor de finish. Soms reden een paar renners even voor het peloton uit. Een vijftal met de Duitser Maximilian Schachmann kreeg 20 seconden. Met uiteindelijk alleen nog zijn landgenoot Jonas Rutsch strandde de poging kort voor het eindigen van de voorlaatste ronde.

Verrassend genoeg probeerde Tadej Pogacar het ook nog, maar de ploegen van de sprinters lieten de Sloveen niet gaan. Daarna was het aan de snelle mannen zelf en pakte Philipsen zijn tweede ritzege. “Het zal even tijd kosten om dit te beseffen. Dit is de kers op de taart. Het kan niet beter.”