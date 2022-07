Tourwinnaar Vingegaard vooralsnog niet in criteriums

Jonas Vingegaard is de komende dagen weliswaar in Nederland, maar de Deense Tourwinnaar laat zich niet zien in de criteriums, de wielerkoersen waar het publiek de renners uit de Tour de France van dichtbij kan zien.

John van den Akker, als wielermanager verantwoordelijk voor het deelnemersveld in de criteriums, is teleurgesteld dat de Deen vooralsnog afwijzend reageert op deelname aan wedstrijden in Nederland en België. “We hadden gehoopt hem maandag in het Belgische Aalst aan de start te zien en dinsdag in Surhuisterveen. Maar hij wordt nogal afgeschermd. Ik snap dat een talkshow op RTL4 interessanter is, maar een criterium is ook een manier om je in Nederland aan de wielerfans te laten zien”, aldus Van den Akker, die hoopt de Deen op een later tijdstip nog over te kunnen halen in Nederland enkele wedstrijden te rijden.

Vingegaard vliegt woensdag vanuit Nederland naar Denemarken, waar hem een publiek eerbetoon wacht. Details daarover kon Jasper Saeijs, marketing-manager van wielerploeg Jumbo-Visma, zondag nog niet geven. “Ik weet alleen dat het een grootse huldiging zal worden”, vertelde hij vanuit Parijs, waar Vingegaard feitelijk alleen nog hoeft te finishen om de eindzege in de Tour de France veilig te stellen.

Traditiegetrouw viert de ploeg het einde van de Tour op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. “Dat doen we al een aantal jaren en wellicht is het dit jaar nog iets feestelijker. Alle renners en het personeel en hun partners zijn daarbij aanwezig, plus wat vertegenwoordigers van de grote sponsoren”, aldus Saeijs, die zaterdagavond ook in het rennershotel aanwezig was. Daar werd traditiegetrouw champagne gedronken en kregen Vingegaard en Wout van Aert respectievelijk een gele en een groene Cervélo-fiets overhandigd waarop ze zondag de laatste etappe zullen rijden.

Dinsdag is er in Nederland een rondgang met Vingegaard langs een aantal sponsoren, waarna een huldiging volgt voor personeel en genodigden op het hoofdkantoor van de ploeg in Den Bosch. De Tourwinnaar verschijnt dinsdagavond dan nog in de talkshow van Renze Klamer. Een dag later keert hij terug naar zijn vaderland.