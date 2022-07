Verstappen leeft mee met Leclerc, maar geniet van zege en punten

Max Verstappen heeft genoten van “een hele mooie dag” in de Formule 1. De wereldkampioen en leider in de WK-stand was de beste in de Grote Prijs van Frankrijk en haalde daardoor 25 punten binnen. Concurrent Charles Leclerc viel uit door een crash en staat daardoor nu 63 punten achter.

Verstappen leefde mee met de coureur van Ferrari, die volgens de Nederlander “pech” had. Leclerc viel voor de derde keer uit dit seizoen. Verstappen haalde twee keer de finish niet.

De Nederlander startte op circuit Paul Richard als tweede achter Leclerc en zag dat zijn Red Bull snel was op de hete baan. “Ik zette goed druk op hem, maar volgen met deze hitte was moeilijk.” Om zijn opwarmende banden wat te sparen, hield Verstappen afstand. “We probeerden rustig en dichtbij te blijven. Van daaruit weet je nooit hoe het gaat.” In de achttiende ronde viel Leclerc uit. Daarna was het volgens Verstappen vooral zaak om zijn banden goed te houden.

“Het was een hele mooie dag wat punten betreft”, aldus Verstappen. “Maar met name in onze snelheid van het rijden van één rondje hebben we nog veel werk te doen.”