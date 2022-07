Verstappen wint GP Frankrijk en neemt afstand in WK-stand

Max Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel Formule 1 flink afstand genomen van zijn belangrijkste concurrent Charles Leclerc van Ferrari. De Nederlandse wereldkampioen van Red Bull won net als vorig jaar de Grote Prijs van Frankrijk. De vanaf poleposition gestarte Leclerc crashte in de achttiende ronde vanuit leidende positie en viel uit. Lewis Hamilton reed naar de tweede plek, voor zijn teamgenoot bij Mercedes George Russell.

Verstappen heeft in de WK-stand nu 63 punten voorsprong op Leclerc.

Leclerc kende een goede start en hield de vanuit tweede positie gestarte Verstappen overtuigend achter zich. De eerste ronden van de race bleef de Nederlander bij de Monegask in de buurt, maar daarna begon de achterstand van Verstappen op te lopen. In de zestiende ronde ging de wereldkampioen de pits in voor nieuwe banden. In zevende positie kwam hij terug de baan op.

Vlak daarna, in de achttiende ronde, belandde Leclerc ineens naast de baan. De koploper in de race vloog uit de bocht en kwam in de banden aan de zijkant van de baan terecht. Hij kon de race niet vervolgen, maar wist wel ongeschonden zijn wagen te verlaten. Later zei hij de oorzaak van de crash niet precies te weten, maar dacht hij dat het ging om een fout.

Door de crash kwam de safetycar de baan op. Veel coureurs besloten snel hun banden te wisselen. Zo kwam Verstappen voor het eerst in de race aan de leiding, voor Hamilton en zijn teamgenoot bij Red Bull Sergio Pérez. De Nederlander reed al snel bij hen weg.

Ferrari-coureur Carlos Sainz was vanwege een straf voor een motorwissel vanaf de laatste startrij aan de race begonnen, maar werkte zich al snel op naar voren. Uiteindelijk kwam de Spanjaard in vierde positie terecht, voordat hij nog een keer de pits in ging voor nieuwe banden. De nummer 4 van de WK-stand finishte als vijfde en noteerde ook nog de snelste rondetijd.

Voor Hamilton, die vanuit vierde positie was gestart, was het zijn vierde podiumplek op rij. De zevenvoudig wereldkampioen had vooral aan het begin van het seizoen last van zijn zwakkere auto, maar finishte de laatste drie races steeds als derde. De tweede plaats in Frankrijk was zijn beste prestatie van dit seizoen, in zijn driehonderdste Formule 1-race. Hij is de zesde coureur die dat aantal heeft bereikt.

De Mexicaan Pérez, nummer 3 van de WK-stand, eindigde als vierde. Met Leclerc, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Yuki Tsunoda waren er vier uitvallers te noteren.