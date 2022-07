Wiebes wint eerste rit Tour de France Femmes

De Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Het was een rit met start bij de Eiffeltoren en daarna de uit de Tour voor mannen bekende rondjes over onder meer de Champs-Élysées. Daar lag ook de finish, waar Wiebes, die rijdt voor Team DSM, haar favorietenrol volledig waarmaakte. Ze versloeg Marianne Vos, die de sprint vroeg was aangegaan. De Belgische Lotte Kopecky werd derde.

In de slotfase was het de Française Gladys Verhulst die probeerde uit de greep van het peloton te blijven. Ze kreeg een voorsprong van bijna 50 seconden. Bij het ingaan van de laatste ronde, een kleine zeven kilometer voor de finish, was de marge al teruggelopen tot ruim een halve minuut. Iets minder dan drie kilometer voor de streep werd ze ingelopen.

De sprintersploegen hadden zich al voorin het peloton genesteld. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) voerde het tempo op in dienst van de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Vos had de Britse Anna Henderson voor zich. Wiebes moest na de laatste bocht van ver komen. Terwijl Vos de sprint aan de rechterkant van de weg vroeg in gang zette, kwam de 23-jarige Mijdrechtse aan de andere kant langszij om de grootste triomf uit haar loopbaan te boeken.

De Tour de France voor vrouwen werd voor het laatst in 1993 gehouden. De afgelopen jaren hadden de vrouwen wel een eigen eendaagse wedstrijd tijdens de Tour de France voor mannen. Onder meer dankzij een lobby van Vos besloot Tourorganisator ASO dat het tijd werd voor een serieus alternatief voor vrouwen. Dat begon zondag, op de dag dat de mannen in Parijs finishen.

Maandag volgt opnieuw een vlakke rit. Er wordt gekoerst van Meaux naar Provins. Het zwaartepunt van de Tour de France Femmes ligt in het slotweekeinde, wanneer er in de Vogezen flink geklommen moet worden. De Tour voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit. De Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gelden als favorieten voor de eindzege.