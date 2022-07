Wielerploeg Jumbo-Visma grootverdiener in de Tour

Jumbo-Visma heeft 779.750 euro aan prijzengeld opgehaald in de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse wielerploeg is met afstand de best verdienende formatie van de Tour geworden.

Kopman Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma greep de eindzege in de Tour. De Deen won ook het bergklassement. Wout van Aert pakte de groene trui. Jumbo-Visma won de afgelopen weken zes ritten in de Ronde van Frankrijk.

UAE Team Emirates eindigde op gepaste afstand als tweede in het geldklassement van de Tour. De formatie van de Sloveense kopman Tadej Pogacar verdiende 322.960 euro in de Ronde van Frankrijk. De renners van Astana fietsten in drie weken 15.000 euro bij elkaar.