Alcaraz jongste tennisser in top 5 sinds Nadal

De Spanjaard Carlos Alcaraz is de jongste tennisser in de top 5 van de wereldranglijst sinds zijn landgenoot Rafael Nadal dat in 2005 op 18-jarige leeftijd bereikte. De 19-jarige Alcaraz steeg maandag naar de vijfde plaats na het behalen van de finale in Hamburg een dag eerder.

Alcaraz verloor de finale in Hamburg van de Italiaan Lorenzo Musetti. Desondanks steeg hij een plek ten koste van de Noor Caspar Ruud, hoewel die voor het tweede jaar op rij het toernooi van Gstaad op zijn naam schreef.

Botic van de Zandschulp zakte een plaats. De hoogst geklasseerde Nederlander staat nu 26e. Tallon Griekspoor steeg een plek en staat 46e. Tim van Rijthoven zakte drie plekken en staat op de 104e plaats.

De Rus Daniil Medvedev blijft de wereldranglijst aanvoeren, voor de Duitser Alexander Zverev en Nadal.

Arantxa Rus zakte op de WTA-ranglijst één plek. Ze staat nu 75e. De Poolse Iga Swiatek voert de lijst aan.