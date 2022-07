Kyrgios ontvangt wildcard voor masterstoernooi Cincinnati

Tennisser Nick Kyrgios heeft een wildcard ontvangen voor het masterstoernooi van Cincinnati. De 27-jarige Australiër, de nummer 47 van de wereld, staat net niet hoog genoeg om rechtstreeks te worden toegelaten. Eerder deze maand was Kyrgios finalist op Wimbledon, maar in Londen werden geen punten voor de wereldranglijst toegekend.

Kyrgios haalde in 2017 de eindstrijd in Cincinnati. Het is vooralsnog de enige finaleplaats van de Australiër op een masterstoernooi. Hij verloor destijds van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Het masterstoernooi van Cincinnati begint op 14 augustus. De US Open, het laatste grandslamtoernooi, gaat ruim twee weken later van start.