Nigeriaanse Amusan verbetert wereldrecord 100 meter horden op WK

De Nigeriaanse atlete Tobi Amusan heeft op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene het wereldrecord op de 100 meter horden verbeterd. Ze liep in de halve finales 12,12 seconden en haalde 8 honderdsten af van het oude record van 12,20, dat op naam stond van de Amerikaanse Kendra Harrison uit 2016.

Amusan ging in de finale nog sneller over de tien horden. Ze won het goud in 12,06, maar die tijd gold vanwege te veel rugwind niet als nieuw record. Britany Anderson uit Jamaica rende naar het zilver in 12,23. Ze was een fractie sneller dan olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico, die het brons kreeg.

Nadine Visser haalde de finale niet. Ze werd uitgeschakeld in de halve finales. De 27-jarige Noord-Hollandse eindigde in haar heat als derde in een tijd van 12,66.

Visser scheurde bij de NK indoor in februari haar linker hamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Het was dezelfde blessure die ze een jaar eerder ook opliep en die haar voorbereiding op de Olympische Spelen verstoorde. Ze was in Tokio nog niet in topvorm, maar werd toch vijfde in de finale. De Noord-Hollandse kreeg deze keer meer tijd om te herstellen, maar het lukte in Eugene toch niet zichzelf te overtreffen. Ze liep uiteindelijk de twaalfde tijd van alle halvefinalisten.