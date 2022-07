Qualifier Hartono verliest in eerste ronde WTA-toernooi Warschau

Arianne Hartono heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Warschau. De nummer 169 van de wereld verloor met 6-4 5-7 6-3 van de Zwitserse Viktorija Golubic, die 66 plekken hoger staat op de mondiale ranglijst.

Hartono dwong na een 4-1-achterstand in de tweede set en het overleven van drie matchpoints bij 5-4 nog een derde set af, maar daarin was Golubic toch te sterk. In de beslissende set stond de Nederlandse wel nog met 2-0 voor. Ze verloor in de derde set vijf games op een rij en na 2 uur en 33 minuten benutte Golubic haar vijfde wedstrijdpunt.

De 26-jarige Hartono wist afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden te winnen in de Poolse hoofdstad.

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, doet ook mee aan het graveltoernooi in haar geboorteland.