Van der Poel wint wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer

Het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer is gewonnen door Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer in de sprint Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint met drie renners.

Van der Poel stapte af in de elfde etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar Serre Chevalier. De 27-jarige Nederlander klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm.

Het criterium in Boxmeer vond vanwege corona in 2020 en 2021 geen doorgang. In 2019 werd de laatste editie gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.