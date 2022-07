Marianne Vos heeft de tweede etappe gewonnen van de Tour de France Femmes. Het was een vrijwel vlakke rit van Meaux naar Provins over 136 kilometer. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma, won de sprint van een kopgroep en nam de leiderstrui over van de Nederlandse Lorena Wiebes, die zondag op de Champs-Élysées de eerste etappe had gewonnen.

Dinsdag volgt een rit van Reims naar Épernay met een lastig klimmetje in de finale. De Tour voor vrouwen eindigt zondag.