Ballerini ritwinnaar in Ronde van Wallonië

De Italiaan Davide Ballerini heeft de vierde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Het was een rit van Durbuy naar Couvin over ruim 200 kilometer. Ballerini, die rijdt voor Quick-Step – Alpha Vinyl, verdiende de zege na een koers waarin hij zich een groot deel van de dag voorin had getoond. In een sprint van vier hield hij de Spanjaard José Joaquín Rojas, de Portugees Rui Oliveira en de Deen Mattias Jensen achter zich.

Kort achter het viertal won de Eritreër Biniam Girmay de sprint van het peloton. De Australiër Robert Stannard behield de leiding in het klassement. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft met nog één lastige etappe voor de boeg een voorsprong van 4 seconden op de Belg Loïc Vliegen, Jensen is op 6 seconden voorlopig derde.

Voor Ballerini was het zijn eerste overwinning nadat hij anderhalf jaar geleden de beste was in de Omloop Het Nieuwsblad.