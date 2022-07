Geletruidraagster Vos: tweede plaats hoogst haalbare vandaag

Marianne Vos beleefde een mooie dag in de Tour de France Femmes. Voor de ervaren renster van Jumbo-Visma, die alles heeft gewonnen in haar loopbaan, was het rijden in de gele trui in de Tour heel bijzonder. In de sprint om de zege in de derde etappe werd ze geklopt door de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

“Zij had de beste benen. Ik mag niet teleurgesteld zijn, want ik heb alles gegeven. Er was gewoon iemand sterker vandaag”, vertelde Vos, die vol lof was over haar ploeg. “Iedereen was gefocust. We wisten dat het zwaar zou worden op de klimmetjes. Ik heb diep moeten gaan, ook al had de ploeg me perfect afgezet aan de voet van de laatste klim.” Op die Côte de Mutigny moest Vos even passen, maar ze kon erna wel terugkeren in de kopgroep. “Maar het beste was er toen af. Meer dan een tweede plaats zat er niet in.”

Ook woensdag mag Vos weer in de gele trui van start gaan. “En daar ben ik trots op. Het was ongelooflijk vandaag. De reacties bij de start en onderweg bij de fans, de reacties vanuit het peloton ook. Het was een bijzondere dag.”