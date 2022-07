Eredivisie-top 3 renoveert in aanloop nieuw seizoen

Met het spelen van de Johan Cruijff Schaal dit weekend tussen Ajax en PSV in de ArenA staat het nieuwe Eredivisie seizoen weer voor de deur. De twee rivalen nemen het in een onderling duel op om de schaal te bemachtigen. De weken hiervoor stonden in het teken van voorbereiding en ook Feyenoord wil zich dit jaar opnieuw laten zien als lid van de traditionele Eredivisie top 3. Welke ploegen hebben het op een rijtje en wie nog niet?

De traditionele supercup was in Nederland jarenlang bekend onder verschillende namen, maar inmiddels luistert de schaal al een aantal jaar naar de naam: Johan Cruijff Schaal. Het is een eerbetoon aan één van de allerbeste Nederlandse voetballers ooit. Maar als je puur zou kijken naar de club die de schaal het meest gewonnen heeft, namelijk PSV, dan zou de schaal naar Willy van der Kuilen vernoemd kunnen worden. De Eindhovenaren wisten vaak goed te presteren in het duel om de prijs. Zo ook vorig jaar, toen PSV Ajax in eigen huis met 4-0 versloeg. Komend weekend wordt de wedstrijd weer gespeeld, een teken dat het officiële eredivisie seizoen weer voor de deur staat.

Ajax moet herbouwen

Zoals bekend werd Ajax vorig jaar kampioen, maar het succes kent ook z’n weerga. De goede prestaties vielen op in het buitenland en veel spelers zijn daardoor naar andere clubs vertrokken. Ajax heeft hiervoor wel nieuwe spelers terug in de plaats gehaald, maar zal moeten bouwen aan een nieuwe machine die net zo overtuigend kan spelen als het team met de vertrokken spelers. Ook de trainer is dit jaar nieuw. Alfred Schreuder staat weliswaar voor het eerst als hoofdcoach voor de groep, maar is niet onbekend met de club. In een eerder stadium, samen met de vorige coach Erik ten Hag, kwam de leidsman ook voor zijn beroep op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. De Amsterdammers gaven veel geld uit om de selectie van kwaliteit te voorzien, maar uiteindelijk zal op het veld moeten blijken hoe die investeringen uitpakken.

PSV wil de toon zetten in eredivisie

Runner up PSV kwam in het afgelopen seizoen net te kort om kampioen te worden en moest Ajax voor zich dulden. Maar achter de feiten aan lopen en Ajax voor zich zien, dat willen ze bij PSV niet meer. De ploeg uit Eindhoven wil dit jaar zelf de toon zetten en Ajax het nakijken geven. Er is daarom veel geïnvesteerd in een nieuwe selectie met verschillende versterkingen, waaronder oude bekende Luuk de Jong. De spits wordt teruggehaald vanuit Spanje en moet dé nieuwe doelpuntenmachine van PSV worden. Ook voor het middenveld zijn en nieuwe spelers bijgekomen, terwijl het achterin niet helemaal stabiel oogt. In de eerste test van aankomend weekend zal moeten blijken of de defensie sterk genoeg is, of dat PSV daar nog een slag moet slaan.

Marktkoopman Feyenoord wankelt nog

Feyenoord presteerde vorig jaar weliswaar wisselvallig in de competitie, maar op Europees vlak ging het de Rotterdammers absoluut voor de wind. In het nieuwe toernooi, de Conference League, wist de ploeg van trainer Arne Slot door te stoten tot in de finale. Dat succes viel internationaal op. Verschillende topspelers van Feyenoord zijn voor vele miljoenen weggekaapt uit de havenstad, waardoor Feyenoord de bankrekening goed heeft kunnen spekken. Iets waar ze in Rotterdam lang op hoopten, werd met de verkoop van dure spelers dit jaar eindelijk werkelijkheid: een gevulde bankrekening.

De club heeft nu het geld om te investeren in de selectie, maar zal tevens net als Ajax gedeeltelijk moeten bouwen aan een nieuw voetbalbolwerk dat indruk kan maken op nationaal en internationaal niveau. De oefenwedstrijden van Feyenoord zijn in dat geval nog geen goed teken aan de wand. Alle gespeelde duels gingen verloren en vaak zelfs met grote cijfers. Feyenoord lijkt dus genoodzaakt om de selectie te versterken en verbreden, maar heeft nog maar kort de tijd om dat te doen.