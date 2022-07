Kyrgios zegt op het laatste moment af voor tennistoernooi Atlanta

Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het ATP-toernooi van Atlanta. De 27-jarige Australiƫr, begin deze maand finalist op Wimbledon, heeft last van zijn linkerknie.

“Ik ben enorm teleurgesteld dat ik niet kan aantreden vanavond. Ik heb dit toernooi al eens gewonnen en speel waarschijnlijk het beste tennis uit mijn loopbaan. Het enige dat ik wilde, is jullie trakteren op een showtje, maar daartoe ben ik niet in staat”, zei Kyrgios op de baan tegen het publiek.

Kyrgios, de nummer 47 van de wereld, zou het in de openingsronde opnemen tegen de Duitser Peter Gojowczyk. Hij hoopt nog wel in actie te kunnen komen in het dubbelspel. Het is voor Kyrgios zijn eerste toernooi sinds Wimbledon, waar hij in de eindstrijd verloor van Novak Djokovic.

Het toernooi van Atlanta geldt als eerste toernooi van het Amerikaanse hardcourtseizoen, dat in september wordt afgesloten met de US Open (29 augustus tot en met 11 september).