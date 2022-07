Van de Zandschulp in actie in Winston-Salem in week voor US Open

Tennisser Botic van de Zandschulp doet in de week voor de US Open mee aan het ATP-toernooi van Winston-Salem (21 tot en met 27 augustus), zo heeft de deelnemerslijst uitgewezen. De nummer 26 van de wereld is als tweede geplaatst op het voorbereidingstoernooi voorafgaand aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Veel geplaatste spelers kiezen er in de week voor een grand slam voor om een week vrijaf te nemen. Uit de top 20 doet niemand mee in Winston-Salem, waar Pablo CarreƱo Busta als eerste geplaatst is.

Van de Zandschulp (26) haalde vorig jaar als qualifier de kwartfinales op de US Open in New York. Dat toernooi begint op maandag 29 augustus.

Voor Van de Zandschulp komen er drukke weken aan. Hij maakt de komende weken ook zijn opwachting in Washington (1 tot en met 7 augustus) en op de masterstoernooien van Montreal (7 tot en met 14 augustus) en Cincinnati (14 tot en met 21 augustus).