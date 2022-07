Van der Poel moet zege in Chaam aan Jakobsen laten

Fabio Jakobsen heeft de 82e editie van de Acht van Chaam op zijn naam geschreven. De Nederlandse wielrenner van Quick-Step – Alpha Vinyl bleef in de sprint zijn landgenoten Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle voor.

Van der Poel won de voorbije twee dagen Daags na de Tour in Boxmeer en de Profronde van Surhuisterveen.

Het was de eerste keer dat de Acht van Chaam kon worden verreden sinds 2019. Destijds won de Colombiaan Egan Bernal de 81e editie. Dat was kort nadat hij de Tour de France op zijn naam had geschreven.