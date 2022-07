Wielrenster Reusser wint na solo vierde etappe in Tour de France

Wielrenster Marlen Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Zwitserse van SD Worx kwam solo aan in de rit van Troyes naar Bar-sur-Aube over 126,8 kilometer. Op meer dan een minuut werd Évita Muzic uit Frankrijk tweede voor Alena Amjaljoesik uit Belarus.

Marianne Vos blijft in bezit van de gele trui. De kopvrouw van Jumbo-Visma kwam als vijfde binnen op 1.40 minuut van Reusser, maar die stond op ruim 6 minuten in het algemeen klassement. Vos houdt in het algemeen klassement 16 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Ook Demi Vollering en Annemiek van Vleuten staan nog in de top 10.

De etappe had met in het tweede deel verschillende klimmetjes en meerdere onverharde stroken veel plekken waar rensters tijd konden verliezen. Vooral door lekke banden en valpartijen kwamen meerdere klassementsrensters op achterstand en moesten ze inspanningen leveren om terug te keren. Van Vleuten raakte achterop op de laatste onverharde strook na mechanische pech en moest hard doorrijden om het uitgedunde peloton weer te bereiken.

Reusser ging er vlak voor de Côte de Vitry en de daaropvolgende lange gravelstrook op 23 kilometer van de streep vandoor en had al snel een halve minuut voorsprong. De groep met geletruidraagster Vos en haar ploeggenoten deed er alles aan om het gat te dichten maar de Zwitserse tijdritspecialiste liep alleen maar verder uit.