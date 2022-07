Geen Van Aert, wel Dumoulin in Clásica San Sebastián

Wout van Aert neemt zaterdag niet deel aan de Clásica San Sebastián, de Baskische wielerklassieker. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat de Belg, winnaar van drie ritten en de groene trui in de Tour de France, mede vanwege een verkoudheid “wat extra rust” neemt. Dat geldt ook voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De Deen kondigde zelf al aan dat hij het na diverse huldigingen even rustig aan gaat doen.

Wel in de ploeg voor de Spaanse koers zit Tom Dumoulin. De Limburger is in voorbereiding op de WK, in september in Australië. Later dit jaar beëindigt Dumoulin zijn wielerloopbaan.

De ploeg voor de Clásica bestaat verder uit Gijs Leemreize, Robert Gesink, Timo Roosen, Lennard Hofstede, de Australiër Chris Harper en de Belg Tiesj Benoot, de enige van het zevental die ook in de Tour actief was.