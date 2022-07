Rentree tennisser Zverev in Daviscup reëler dan deelname US Open

Tennisser Alexander Zverev heeft deelname aan de US Open eind augustus nog niet uit zijn hoofd gezet, maar een rentree van de nummer 2 van de wereld half september in de Daviscup is een reëlere optie. Dat heeft een woordvoerder van de aan zijn enkel geopereerde Duitser gemeld aan persbureau Reuters.

Zverev (25) blesseerde zich begin juni op Roland Garros tijdens de halve finale tegen Rafal Nadal. Hij bleek drie banden van zijn rechterenkel te hebben gescheurd toen hij uitgleed op het Parijse gravel. Hij liet eerder deze maand weten de US Open nog niet te hebben opgegeven. Het vierde grandslamtoernooi begint op 29 augustus. “Zijn herstel vordert gestaag en die hoop is er nog steeds”, zei een woordvoerder. Zverev schreef zich inmiddels al wel in voor het Japan Open, begin oktober in Tokio. Hij zou zich nu richten op de Daviscup, waarvoor Duitsland het van 13 tot en met 18 september in Hamburg opneemt tegen Frankrijk, België en Australië. “Dat is een meer realistisch doel”, aldus de woordvoerder.