Vettel krijgt veel lof voor bijdrage aan Formule 1

Het aangekondigde vertrek van Sebastian Vettel uit de Formule 1 heeft tot nogal wat reacties geleid. Lewis Hamilton, jarenlang de rivaal van Vettel op de circuits, schreef op Instagram lovende woorden over de 35-jarige Duitser.

“Seb, het was een eer om jou een concurrent te noemen en een nog grotere eer om jou mijn vriend te noemen”, aldus de Britse coureur van Mercedes. “Het is altijd het doel om deze sport beter achter te laten dan toen je eraan begon. Ik weet zeker dat wat hierna komt voor jou opwindend, zinvol en waardevol zal zijn. Hou van je, man.”

Vettel veroverde tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel in de Formule 1 in een Red Bull-auto. Hamilton (37) werd zeven keer wereldkampioen, zes keer in de jaren na de dominantie van Vettel. De Duitser moest het in zijn tijd bij Ferrari steeds afleggen tegen de Mercedessen. Vettel, die nu voor Aston Martin rijdt, kondigde donderdag aan dat hij na dit seizoen stopt.

Mick Schumacher, die sinds vorig jaar in de Formule 1 rijdt bij Haas, noemde zijn landgenoot een bron van inspiratie. “Bedankt voor alles wat je hebt bijgedragen aan de sport waarvan we beiden houden. Ik kan niet wachten op onze laatste races samen”, aldus de 23-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA looft Vettel op Twitter voor “een fantastische carrière met vier wereldtitels en 53 overwinningen. Bedankt Seb, voor alles wat je voor onze sport hebt betekend”.

Red Bull, de renstal van de huidige wereldkampioen Max Verstappen, plaatste op sociale media foto’s van Vettel in zijn tijd bij het team. “Bedankt, Seb. Proost op de mooie tijden en vier wereldkampioenschappen.”