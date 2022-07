Viervoudig wereldkampioen Vettel verlaat Formule 1 na dit seizoen

De Duitse coureur Sebastian Vettel verlaat de Formule 1 na dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen maakte voorafgaand aan de Grote Prijs van Hongarije bekend dat hij bezig is aan zijn laatste jaar. De 35-jarige Vettel rijdt sinds 2007 in de Formule 1.

De Duitser veroverde in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel bij Red Bull. Vettel reed daarna jaren voor Ferrari en sinds vorig jaar voor Aston Martin. Met 53 gewonnen grands prix staat hij derde op de ‘eeuwige’ ranglijst, achter Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91).

In een uitgebreide videoboodschap op Instagram vertelt Vettel over zijn redenen de Formule 1 te verlaten. De Duitser, die zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker uitspreekt over tal van maatschappelijke thema’s en regelmatig zijn zorgen uit over het klimaat, zegt meer tijd te willen besteden aan zijn gezin met drie jonge kinderen.

“Mijn passie voor de Formule 1 vergt veel tijd en energie. Dat gaat niet langer samen met mijn wens om een geweldige vader en man te zijn”, aldus Vettel. “Het vergt volledige focus en betrokkenheid om één te zijn met de auto en met het team, om zo perfectie na streven. Mijn doelen zijn echter veranderd. Van races winnen en vechten voor kampioenschappen wil ik nu mijn kinderen zien opgroeien, ze mijn waardes meegeven, ze kunnen optillen als ze vallen en naar ze luisteren als ze me nodig hebben. En het belangrijkste: van ze leren en ze me laten inspireren. Kinderen zijn onze toekomst. En ik heb nog zoveel te leren en te ontdekken, over het leven en over mezelf.”

Vettel debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij Sauber (nu Alfa Romeo) en pakte direct een WK-punt, destijds als jongste coureur ooit. De Duitser ging daarna verder bij Toro Rosso, het ‘opleidingsteam’ van Red Bull dat nu AlphaTauri heet. In 2009 stapte Vettel over naar topteam Red Bull, waarmee hij vier jaar op rij zowel het individuele WK als het WK voor constructeurs won.

Na het seizoen 2014 verhuisde Vettel naar Ferrari, met als doel de Italiaanse renstal weer een wereldtitel te bezorgen. Hij kwam in dienst van Ferrari echter niet verder dan twee keer een tweede plaats in het WK, in de jaren dat Mercedes de Formule 1 domineerde.

Vorig jaar reed Vettel 43 punten bij elkaar voor Aston Martin, waarmee hij op de twaalfde plek eindigde in het WK. Dit seizoen staat de teller op 15 punten (veertiende plaats in de tussenstand). Vettel miste de eerste twee grands prix vanwege een coronabesmetting.