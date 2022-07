Voetbaltoernooi Spelen eindigt voor het eerst met vrouwenfinale

Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs sluiten de vrouwen voor het eerst het olympische voetbaltoernooi af. Voorheen was de finale van de mannen altijd de laatste wedstrijd. Op zaterdag 10 augustus 2024 eindigen de vrouwen hun toernooi op de Spelen in het Parc des Princes, een dag eerder is de eindstrijd van het mannentoernooi in hetzelfde stadion van Paris Saint-Germain.

“We zijn heel blij dat de vrouwen voor het eerst het toernooi afsluiten”, zegt voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond FIFA. Het voetbaltoernooi tijdens de Spelen begint op woensdag 24 juli. Bij de vrouwen doen twaalf landen mee, bij de mannen zestien.

De wedstrijden worden gespeeld in zeven Franse steden. Naast Parijs zijn dat Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice en Saint-Étienne. Lyon en Marseille huisvesten onder meer de halve finales.

De Nederlandse voetbalsters debuteerden vorig jaar in Tokio op de Olympische Spelen. Ze verloren in de kwartfinales via strafschoppen van de Verenigde Staten. Canada pakte in Japan het goud door Zweden in de finale te verslaan. Bij de mannen prolongeerde Brazilië de olympische voetbaltitel.