Britse tennisster Raducanu gaat samenwerken met coach Toersoenov

De Britse tennisster Emma Raducanu gaat samenwerken met de Russische coach Dmitri Toersoenov. Het gaat om een proefperiode tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Raducanu is momenteel de nummer 10 van de wereld.

De 19-jarige Raducanu, vorig jaar winnares van de US Open, begint het hardcourtseizoen volgende week in Washington. De US Open begint op maandag 29 augustus.

Toersoenov (39), de voormalig nummer 20 van de wereld, werkte in het verleden succesvol samen met Aryna Sabalenka uit Belarus en de Estse Anett Kontaveit. Hij volgt de Duitser Torben Beltz op, van wie in april afscheid werd genomen. Raducanu wist na haar sensationele reeks op de US Open de hoge verwachtingen niet in te lossen en wisselde sindsdien meermaals van coach.