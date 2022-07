Favoriete Kontaveit pakt maar twee games op tennistoernooi Praag

De Estse tennisster Anett Kontaveit heeft in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Praag maar twee games gepakt. De nummer 2 van de wereld werd met 6-1 6-1 kansloos gelaten door de Russin Anastasija Potapova, de mondiale nummer 59. De partij duurde slechts 49 minuten en Kontaveit won maar 25 punten.

De 26-jarige Kontaveit was als eerste geplaatst op het hardcourttoernooi in Tsjechiƫ. Potapova is samen met de Tsjechische Marie Bouzkova de enig overgebleven speelster met een beschermde status. De als tweede geplaatste Barbora Krejcikova verloor eerder voor eigen publiek van de Japanse lucky loser Nao Hibino.