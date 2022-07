Kwiatkowski niet aan de start van ‘zijn’ Ronde van Polen

Michal Kwiatkowski verschijnt niet aan de start van de Ronde van Polen, die zaterdag begint. De 32-jarige Pool van Ineos Grenadiers moet rust houden vanwege een hersenschudding die hij heeft opgelopen bij een val op een training.

“Een jaar vol tegenslagen en comebacks en nóg meer tegenslagen”, schreef Kwiatkowski op sociale media. “Tien dagen geleden ben ik gevallen tijdens een trainingsrit in Frankrijk. Gelukkig heb ik niets gebroken, maar vanwege een hersenschudding is rust essentieel voor mijn herstel. Ik baal enorm dat ik niet kan aantreden voor mijn fans in eigen land. Maar ik zal terugkeren. Opnieuw.”

Kwiatkowski won de rittenkoers van zijn land in 2018 en vorig jaar werd hij derde. Begin juni viel Kwiatkowski uit in het Critérium du Dauphiné, waar hij voor het laatst in actie kwam. Door een spierscheuring moest de voormalige wereldkampioen passen voor de Ronde van Frankrijk.