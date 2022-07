Renster Norsgaard houdt geen breuken over aan zware val in Tour

De Deense wielrenster Emma Norsgaard heeft niets gebroken bij haar zware valpartij in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes. Dat meldt haar ploeg Movistar vrijdag op Twitter.

“We zijn blij om te melden dat Emma Norsgaard geen breuken heeft overgehouden aan haar crash”, meldt de ploeg. “De Deense renster blijft 24 uur onder medische observatie en neemt rust om eventuele naweeën van het incident in de gaten te houden”, aldus Movistar.

Norsgaard leek donderdag het grootste slachtoffer van de valpartij in de vijfde etappe van de Tour. Ruim dertig rensters smakten op zo’n 40 kilometer voor de finish tegen het asfalt. De Deense renster werd met een blessure aan haar linkerschouder in een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Ook kampte ze met pijn aan haar hoofd en halswervels. Ze gaf na de valpartij op in de Tour.

Naast Norsgaard was onder meer ook Chantal van den Broek-Blaak betrokken bij de valpartij. Ze moest zich laten behandelen aan een wond bij haar rechterelleboog, maar kon haar weg wel vervolgen. De vijfde etappe werd donderdag gewonnen door de Nederlandse Lorena Wiebes.