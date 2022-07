Swiatek laat zich in kwartfinale Warschau verrassen door Garcia

Tennisster Iga Swiatek is er in Warschau niet in geslaagd de halve eindstrijd te bereiken. De Poolse nummer 1 van de wereld liet zich voor eigen publiek verrassen door de Française Caroline Garcia, die de 45e plek inneemt in de mondiale ranking. Het werd 6-1 1-6 6-4.

Het was voor Swiatek haar eerste nederlaag op gravel in meer dan een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien voorgaande duels op gravel en schreef ze de toernooien van Roland Garros, Stuttgart en Rome op haar naam. Tot vrijdag verloor ze dit jaar op gravel slechts twee sets.

Garcia neemt het voor een plek in de finale op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. De andere halve finale gaat tussen Kateryna Baindl uit Oekraïne en Ana Bogdan uit Roemenië.