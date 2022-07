Verstappen noteert vierde tijd in tweede vrije training Hongarije

Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 de vierde tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte in Boedapest 1.18,728. Daarmee was Verstappen 0,283 seconden langzamer dan Charles Leclerc, die de beste tijd noteerde.

Lando Norris (McLaren) en Carlos Sainz (Ferrari) waren met 1.18,662 en 1.18,676 ook allebei rapper dan Verstappen. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, zette de negende tijd neer.

Eerder op de dag moest Verstappen tijdens de eerste vrije training alleen Sainz voor zich dulden.

Verstappen begint de race in Hongarije zondag met een voorsprong van 63 punten op Leclerc in de WK-stand. Het is in de geschiedenis van de Formule 1 nog niet voorgekomen dat iemand geen wereldkampioen werd met zo’n ruime marge eind juli.