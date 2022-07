Verstappen rijdt tweede tijd in eerste training GP Hongarije

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd genoteerd. Alleen Carlos Sainz van Ferrari was sneller. Hij noteerde met 1.18,750 de beste tijd. Daarmee was hij nipt sneller dan de Nederlandse wereldkampioen en leider in de WK-stand in de Formule 1. Verstappen klokte 1.18,880.

Charles Leclerc, de nummer twee in het WK-klassement, reed de derde tijd met 1.19,039. De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde als zesde (1.19,622). Lewis Hamilton van Mercedes, de nummer twee van de WK van vorig jaar, klokte de zevende tijd (1.19,710).

De tweede vrijde training staat vrijdag om 17.00 uur op het programma. De race op de Hungaroring is zondag om 15.00 uur. Het is de laatste wedstrijd voor een korte zomerstop. De Formule 1 gaat eind augustus verder in België, begin september gevolgd door de race op het circuit van Zandvoort.

Verstappen schreef afgelopen weekeinde de GP van Frankrijk op zijn naam en vergrootte daarmee de voorsprong in de WK-stand op concurrent Leclerc tot 63 punten.