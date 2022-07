Belg Evenepoel wint Clásica San Sebastián met lange solo opnieuw

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft voor de tweede keer de Clásica San Sebastián gewonnen. De 22-jarige renner van Quick-Step – Alpha Vinyl reed tijdens de voorlaatste beklimming, op bijna 45 kilometer van de finish, weg bij al zijn concurrenten. Evenepoel soleerde daarna naar de winst in San Sebastián.

De Belg had de ‘Clásica’ in 2019 ook al gewonnen. Toen reed hij in de slotkilometers weg bij zijn Letse medevluchter Toms Skujiņs. Nu deed Evenepoel het met een lange en indrukwekkende solo in de klassieker door Baskenland.

Wout van Aert en Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de uitblinkers bij Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk, ontbraken in de Clásica San Sebastián.