Djokovic traint alsof hij mag meedoen aan US Open

Novak Djokovic is zich volop aan het voorbereiden op de US Open. De 35-jarige Servische tennisser kan waarschijnlijk de Verenigde Staten niet in omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus, maar hij zegt er wel nog steeds op te hopen. “Ik bereid me voor alsof ik mag meedoen”, schreef Djokovic op sociale media. “Fingers crossed!”

Ruim 43.000 mensen hebben een onlinepetitie ondertekend met daarin een oproep om Djokovic te laten meedoen aan het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, dat eind augustus in New York begint. De Serviër mocht begin dit jaar ook niet deelnemen aan de Australian Open vanwege zijn vaccinatiestatus. Later zei de Serviër dat hij liever een toernooi mist dan dat hij zich laat vaccineren.

Djokovic won begin deze maand op Wimbledon zijn 21e grandslamtitel, één minder dan recordhouder Rafael Nadal. Op Roland Garros verloor hij in de kwartfinales van de Spanjaard.